La conocida influencer y cantante Vesta Lugg ha sorprendido a sus seguidores al revelar un video en su cuenta de TikTok donde desmiente una verdad sobre su apariencia física. En este sentido, la artista compartió una reflexión poderosa sobre los comentarios que se hacen acerca de los cuerpos ajenos.

En el video, Vesta representa las frases que sus seguidores frecuentemente le dicen: «Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas, eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto». Sin embargo, desde la silla de una clínica donde se encuentra para recibir un tratamiento de bótox desde los 23 años, la sabia cantante manda un mensaje claro a quienes la critican por no ser «natural».

«Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas postizas, mi bronceado es falso y no tengo arrugas porque me las corrijo. No soy natural en absoluto y ahora van a ver cómo me pongo bótox», agregó antes de ser tratada por el médico.

Vesta Lugg también cuestiona el constante acto de categorizar a las mujeres como naturales o no naturales. En palabras directas: «¿Por qué tenemos siempre que categorizarnos?». La artista invita a reflexionar sobre este tema e incita al respeto hacia todas las mujeres sin importar si han recurrido o no a intervenciones estéticas.

«No opinemos acerca del cuerpo ajeno y tengamos mucho cuidado con nuestras palabras y opiniones. La mujer natural merece respeto al igual que aquella que opta por modificar su apariencia. Además, hay un montón de cosas que no sabemos», concluyó Vesta Lugg.

Con esta publicación en TikTok, la reconocida influencer deja en claro que todos los cuerpos merecen respeto y que es momento de eliminar etiquetas y prejuicios sobre la apariencia física.