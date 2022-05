La insólita petición de Naya Fácil a raíz de un episodio que vivió en un carrete

Naya Fácil utilizó las redes sociales en las últimas horas de su vida para lanzar un poderoso descargo a sus seguidores. La influencer se sinceró en su página de Instagram sobre una experiencia complicada que vivió mientras estaba en una fiesta. Esto a raíz de que le ofrecieran tusi, una de las drogas más consumidas entre los jóvenes.

La petición de Naya Fácil

“Para aquellos que no lo sepan, he dejado de usar los 🌈🦄 “escribió al inicio de una publicación, en referencia a la droga. “En el caso de que estén cerca de mí, por favor, absténganse de hacerlo delante de mí y no me ofrezcan más” continuó.

Dejó claro que “cada uno es libre de hacer lo que quiera y lo respeto totalmente, pero también quiero que me respetaran esto”.

Más adelante añadió en la publicación que “Una chica se enfadó conmigo el otro día porque me negué a recibirle un palazo. No se imaginan cuánta fuerza de voluntad he necesitado para tener tan cerca lo que no quiero hacer, diciendo que no cada vez y absteniéndome, no quiero volver a ese mundo, así que gracias a mis amigos que se han preocupado porque no vea nada de eso, siempre me buscan para hablar o hacer otra cosa cuando eso pasa “Es cierto.

También afirmó que “Incluso han pedido a gente cercana a mí que no lo hagan en mi presencia no me ofrezcan. Ellos les dejan claro que yo no lo hago. Muchas gracias a mis allegados por hacer posible que disfrute la vida sin esas cosas en mi cuerpo. Es mi promesa a mí misma y a ustedes que no voy a recaer”.

La propia Naya Fácil admitió en su momento que era adicta a esta droga y que no se imaginaba una fiesta o un festejo sin ella.

“Consumir el tusi es un hábito mío desde hace unos dos años. Las primeras experiencias fueron normales, pero ahora no disfrutas si no hay tusi. He decidido no asistir a mis compromisos personales, dejando mi vida a un lado”, confesó hace algún tiempo. “Porque me temo que mi prioridad principal ha pasado a ser salir y consumir… Dentro de cuatro años, no tengo ni idea de qué será de mi vida”, declaró en una de sus publicaciones en redes sociales.