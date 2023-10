Mila Correa, reconocida brasileña, ha sido diagnosticada con cáncer de mamas hace aproximadamente tres años. Aunque logró vencer la enfermedad, comenta en una entrevista con Las Últimas Noticias que dar charlas sobre el cáncer la ha hecho revivir ese difícil período. Sin embargo, sigue en tratamiento y enfrenta algunas secuelas como la imposibilidad de embarazarse.

La ex participante del programa «Amor a prueba» también reveló que sufrió la aparición de un quiste en su útero luego del cáncer y el tratamiento. Aunque no es maligno, debe someterse a exámenes semanales y podría requerir una cirugía si no se reduce considerablemente. Sin embargo, se muestra tranquila ante esta situación.

Además de lidiar con las secuelas físicas del cáncer, Mila tiene que tomar una pastilla todos los días durante diez años como parte de su tratamiento post-cáncer. Esto le impide poder tener hijos y confiesa sentir dolor ante esta noticia.

Cuando se le pregunta cómo asimiló esta información, Mila confiesa que aunque no estaba en sus planes ser madre en ese momento debido a lo rápido que ocurrió todo el proceso del cáncer, recibir la noticia de que no puede tener hijos le causó dolor. Sin embargo, afirma que hay otras formas de ser mamá y destaca su actitud optimista frente a cualquier circunstancia negativa.

La comunicadora asegura estar siendo responsable con su cuerpo pero busca mantener un ritmo constante sin hacer pausas. Además, destaca que siempre ha experimentado dos buenas noticias luego de una mala noticia durante este proceso.

En resumen: Mila Correa, la famosa brasileña que ha superado el cáncer de mamas, se ha convertido en una voz de conciencia al brindar charlas sobre esta enfermedad. Aunque está en tratamiento y enfrenta secuelas como la infertilidad, Mila mantiene una actitud optimista y busca formas alternativas de ser madre.