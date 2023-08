En la más reciente gala de eliminación del reality show «Gran Hermano», los concursantes Skarleth, Jorge, Hans, Coni y Alessia estuvieron en riesgo de ser eliminados. Como resultado, sus familias se hicieron presentes en el programa y fue la madre de Alessia quien aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a Jennifer Galvarini «Pincoya», por su gesto de apoyo y contención hacia su hija.

Todo se debe a que hace unos días algunos ex participantes regresaron al programa para una actividad llamada «congelado», donde dejaron mensajes para los concursantes. Sin embargo, Estefanía ignoró tanto a Alessia como a Skarleth durante esta actividad, lo que causó mucha tristeza en ambas chicas.

La ex cantante de The Voice quedó especialmente afectada por esta situación y no pudo contener las lágrimas frente a Pincoya, quien le brindó consuelo y un abrazo reconfortante.

Después de que este gesto de Pincoya fuera ampliamente comentado por los seguidores del reality show, la madre de Alessia expresó su gratitud mediante un tierno mensaje. En un vídeo compartido en redes sociales por el presentador del programa, Julio César Rodríguez; la madre afirmó: «Quiero agradecerle como mamá por el apoyo emocional que le dio Pincoya a Alessia cuando más lo necesitaba. Una madre sabe cuando su hija está mal y quiere abrazarla; y ella estuvo allí para ella. Se lo agradezco de corazón».

Este gesto ha sido muy aclamado entre los fanáticos del programa ya que demuestra la importancia de la solidaridad y el apoyo emocional en un ambiente tan competitivo y lleno de tensiones como «Gran Hermano».