Hans Valdés, participante del popular programa de telerrealidad «Gran Hermano Chile», ha sido tema de conversación en las últimas semanas debido a sus destacadas actuaciones en el programa. Su madre, Yesenia Gutiérrez, compartió sus impresiones sobre el desempeño de su hijo en una reveladora entrevista con el medio Fotech.

Durante la entrevista, Gutiérrez discutió el progreso de Hans en el programa y expresó su satisfacción por la manera respetuosa en que se ha relacionado con los demás concursantes. Según ella, Hans está aprendiendo a desenvolverse dentro de esa dinámica y sigue creciendo como persona.

No obstante, al abordar las alianzas dentro del programa, Yesenia reconoció su sorpresa ante las decisiones de Hans y llegó incluso a bromear diciendo que hasta ella misma se había sorprendido como madre. «Ha sido tan impredecible dentro del reality que hasta yo me he sorprendido», afirmó.

Además, Gutiérrez mencionó que le gustaría que su hijo sacara conclusiones por sí mismo y jugara más individualmente, tal como lo había expresado previamente. Asimismo, manifestó una opinión negativa respecto a la amistad entre Hans y Jorge, señalando que considera a este último una mala influencia para su hijo debido a comentarios clasistas y burlones.

«No es congruente con nuestros valores ver cómo Jorge hace comentarios despectivos y muestra actitudes clasistas», dijo la madre visiblemente decepcionada.

Finalmente, Yesenia expresó su deseo de un cambio positivo en la situación y espera que Hans tome decisiones más reflexivas en el futuro. Además, hizo énfasis en que ser una familia de clase media no debería ser motivo de ofensa, ya que la mayoría de las familias chilenas trabajan arduamente para tener sus cosas.

La entrevista reveladora ofrece una visión única sobre la experiencia de Hans Valdés en el programa y deja entrever los desafíos a los que se enfrenta dentro del mundo televisivo de la telerrealidad.