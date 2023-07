Daniela Aránguiz ha lanzado duras críticas contra la madre de Maite Orsini, la artista Maite Pascal, por sus recientes declaraciones a un medio de comunicación. La mamá de la diputada apareció en la portada del diario LUN para hablar sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta su hija debido a su romance con Jorge Valdivia, así como las críticas que ha recibido.

«Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta (mediáticamente) y que eso no le hace tan bien. Para una es difícil ver que tu hija está en boca de todo el mundo», afirmó Pascal al medio.

Además, Pascal detalló cómo le ha brindado apoyo emocional a su hija: «Le decía que podía confiar en mí y si necesitaba venir unos días a la playa, yo la regaloneaba. Simplemente le manifesté el hecho de estar presente para ella», contó la actriz.

Pascal también expresó su preocupación ante aquellos que hablan sin conocimiento: «Yo me preguntaba, ¿será que esas personas que hablan con tanta libertad sin saber, no tienen hijos? ¿No pensarán en lo que les afectaría a ellos como padres que estuvieran hablando así de sus hijos? No veo nada de tele y me di cuenta de que todavía hay mucha gente festinando hablando del resto. Qué pena por ellos, qué triste su vida», fueron parte de sus declaraciones al medio.

En respuesta a esto, Daniela Aránguiz utilizó sus historias en Instagram para compartir una captura de pantalla con la portada de Pascal y criticar duramente a la madre de la parlamentaria. «¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? ¿O por actuar? Jajajaja. Felicitaciones, por fin va a poder cantar con público», disparó Aránguiz.

«Me da risa, ¿expuesta? jajajaja. La gente está cansada de que le mientan en la cara», agregó Aránguiz.

Es evidente que estas declaraciones han generado tensiones entre ambas personalidades del medio artístico chileno.