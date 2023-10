La tensión entre Ignacia Michelson y Estefi Galeota quedó en evidencia desde el primer momento del regreso de la Miss Chile a la casa de «Gran Hermano». Nacha, al ser consultada sobre el ingreso de la modelo, no se guardó nada y reveló que no están en buenos términos debido a un asunto relacionado con su hermana.

«Con Estefi nos conocemos desde afuera y en verdad no voy a ser mala onda, pero ahí hubo un rocesito con mi sis. Ahí lo vamos a conversar en algún minuto», confesó Michelson. Por su parte, Galeota señaló que esto viene ocurriendo desde hace tres años y que hablarán al respecto más adelante.

En las escenas filtradas difundidas por Biobío previo al estreno del reality «Tierra Brava» de Canal 13, se mostró un enfrentamiento entre Estefi y Nacha momentos antes de una fiesta, donde el conflicto llegó a un punto álgido.

«La falta de educación», lanzó la Miss mientras Ignacia se retiraba hacia su habitación. Pero al escuchar este comentario, ella decidió regresar para confrontarla. «Si vas a hablar, dilo a la cara. ¿Qué educación? ¿Qué es para ti educación?», exclamó Michelson.

«La falta de respeto, yo a ti no te conozco», afirmó Estefi, ante lo cual Nacha refutó: «¿Cómo que no? Hemos salido cuántas veces».

En ese momento la escena se corta y Ignacia le dijo enfáticamente a Estefi: «Usted quiere pantalla, vaya. ¡Aquí estoy! Aquí estoy».

Una vez que ingresaron a la fiesta, Estefanía explicó a Pincoya el conflicto que tuvo con Ignacia. «Ella está sacando cosas que pasaron hace mucho rato, eso me da lata. Me está buscando», contó. La modelo intentó hacer las paces con Michelson, pero ella no se lo permitió.

«No le voy a hablar, pero me da lata. Me tuve que defender, porque ella me estaba atacando, pero me arrepiento de algunas cosas porque a mí no me gusta atacar a nadie ni ofender a nadie y me da lata que me haya llevado a ese punto», agregó Estefi.

Estefanía mencionó que Nacha le preguntó qué podría envidiarle y ella respondió su estatura debido a ser mucho más alta. La Miss expresó su arrepentimiento por sus palabras, ya que no le gusta pelear.

«A ella le gusta eso, le encanta pelear; yo no soy así. No voy a estar peleando porque prefiero que estemos todos tranquilos, pero la hueona (Ignacia) gritaba y gritaba; me dolía la oreja. Pero yo me porté bien y fui una señorita», aseguró Galeota.

«Le dije las cosas, pero tranquila; nunca le levanté la voz. Y le dije que era una falta de respeto porque ella me estaba levantando la voz. Yo no quiero pelear Pincoya; tú sabes muy bien que nunca he sido peleadora; ella es peleadora», concluyó Estefanía.