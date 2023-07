Rubén, Sebastián y Constanza protagonizaron una pelea en el programa Gran Hermano. La discusión comenzó cuando Rubén fue a hablar con Sebastián, pero este no quiso recibirlo argumentado falta de confianza. Durante la conversación, Sebastián criticó la actitud de Rubén al autodefinirse y le dijo que no le creía nada. La discusión subió de tono con intervenciones de Constanza, quien defendió a Rubén y acusó a Sebastián de no importarle los sentimientos de las personas. La pelea continuó con comentarios irónicos y acusaciones mutuas. Más tarde, Sebastián se desahogó con sus compañeros y calificó a Rubén como un chanta.