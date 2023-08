El conflicto generado por el muro de almohadas en la habitación de los «Lulos» continúa generando disturbios dentro de la casa de Gran Hermano. Los implicados intentaron defenderse de las críticas, pero terminaron enredados en una acalorada discusión.

El actual líder de la semana, Raimundo Cerda, quiso dejar claro que la broma no iba dirigida en ningún caso contra la participante más mayor del programa, Mónica. Sin embargo, esto desencadenó una discusión con Rubén al avivar aún más el fuego.

En ese momento, Constanza explicó que construyeron el muro para darle intimidad a Raimundo y Francisca y aprovechó para revelar algunas verdades. Incluso aclaró si había tenido relaciones sexuales junto a Sebastián Ramírez.

«La estructura se hizo simplemente porque Raimundo y Francisca estaban amoroseándose. Y debido a que me dijeron que Mónica se molestaba cuando estaba con Seba y casi insinuaban que tuve sexo con él al lado suyo, quiero dejar claro que no tuvimos sexo delante de ella», expresó molesta Constanza.

Además, aprovechó la oportunidad para defender a Francisca y causar incomodidad en Alessia con sus palabras: «Aprovecho este momento para decir públicamente que Francisca nunca me ha dicho cosas sobre ustedes desde el otro cuarto. Ella no es una traidora y no merece ser tratada así porque nunca ha revelado información», señaló mirando directamente a Alessia.

Finalmente, Coni discutió con Hans Valdés por decirle que no debía meterse ya que el conflicto era entre Raimundo y Rubén, lo que volvió a avivar la pelea.

«El problema era de ellos (Rubén y Raimundo). Tú estabas durmiendo, no tenías nada que opinar. Estabas profundamente dormido», le respondió Capelli al futbolista.

«¿Qué te crees? Hago lo que quiero. ‘No te metas’ dice, qué fresco. Te preocupaste por Mónica cuando ni siquiera la salvaste y ahora vienes», recriminó Capelli.

En resumen, el conflicto del muro de almohadas en la casa de Gran Hermano sigue siendo motivo de debate y discusión entre los participantes del reality show.