Constanza Capelli vuelve a ser el centro de atención después del acalorado enfrentamiento que tuvo con Skarleth en Gran Hermano. Vale la pena recordar que la bailarina tenía la intención de eliminar a Trinidad del encierro, pero terminó votando por la ex pareja de Pailita.

«En realidad, sacaría a una persona, a Trini, pero no quiero tener más problemas con ella porque no me interesa. Voy a sacar a Skarleth», lanzó Coni, según informa Página 7.

«A esta semana elijo a Skarleth para desenmascarla. Voy a fundamentarlo», agregó Coni.

Skarleth se desahogó con sus amigos Jorge, Viviana y Francisca después de escuchar las palabras de Coni. «Saben lo que me pasa con Coni, que las personas que explotan sus emociones son las más dañadas», comenzó diciendo.

Además, afirmó: «Ella trata de refugiarse utilizando la expulsión como forma de liberación y reducir su estrés; ocultando su dolor. Siento que está sola. No me cae mal y tampoco me cae bien».

Por último, Francisca expresó: «Debería haberlo dicho (que estaba sola), pero no lo ha hecho. Todo el mundo ya sabe eso; ella no se autoevalúa y lanza críticas».