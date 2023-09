La falta de habilidad culinaria de un participante de Gran Hermano ha generado revuelo en las redes sociales. Una imagen se ha vuelto viral, mostrando el interior de la casa con una olla llena de papas, agua rebosante y una gran cantidad de aceite. Los seguidores del programa no tardaron en expresar su disgusto ante este método culinario tan poco convencional. Una usuaria indignada comentó: «Yo no sé quién le enseñó a cocinar a Rubén, pero no puedes hervir papas y zanahorias con agua y aceite. Además, le echó orégano al agua antes de botarla». Otros usuarios reaccionaron con frases como «Qué asquerosidad» y «Nunca había visto algo así, y eso que no soy exigente para comer». Algunos incluso fueron más allá y pidieron que el participante sea expulsado del programa antes del 18 porque temen las atrocidades culinarias que podría cometer en el futuro.