Luis Mateucci genera expectativas en torno a su posible participación en el próximo reality de Canal 13, «Tierra Brava». El panel del programa de farándula «Zona de estrellas», donde Daniela Aránguiz, su supuesta pareja no oficial, es panelista, ha comenzado a especular sobre esta posibilidad. Aunque la señal no ha confirmado nada, tanto Aránguiz como el resto del panel dan por sentada la presencia del argentino en el programa. Ante esto, se le consultó a Aránguiz si esperaría a que Mateucci salga del encierro para reavivar la llama o si estaría abierta a un nuevo amor.

«Yo estoy dispuesta a que la vida me sorprenda, no me cierro ni tampoco me abro a nada. Que sea lo que tenga que ser», aseguró Daniela.

En ese mismo capítulo, Aránguiz se refirió al rumor de la entrada de Mateucci y qué pasaría con su relación de «amigos especiales» en caso de confirmarse. «Quiero decir públicamente que le deseo lo mejor en este reality y que él entra solterito para jugar y puede estar con quien quiera», enfatizó.

«Así como él es libre de hacer lo que quiera en su vida, yo también lo soy. No dejaré de hacer nada por nadie y espero lo mismo por parte de él. Le deseo todo lo mejor en el programa para que disfrute al máximo. Que entre solterito así evitamos situaciones incómodas e infidelidades innecesarias», concluyó Daniela Aránguiz.

El futuro del supuesto romance entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz queda en manos del destino, mientras los seguidores del programa esperan ansiosos la confirmación de su participación en «Tierra Brava».