El mediocampista chileno Arturo Vidal ha tenido dificultades en Brasil en los últimos meses. A pesar de la llegada del entrenador argentino Jorge Sampaoli al Flamengo, se pensaba que Vidal tendría más protagonismo, pero esto no ha sido así.

Vidal no ha estado a la altura de su desempeño en Europa y la directiva del club está buscando alternativas para cubrir su posición. Aunque el jugador ya ha anunciado que no continuará en Brasil el próximo año, aún no ha recibido ofertas formales de otros clubes.

Recientemente, la novia de Vidal, Sonia Isaza, respondió a un comentario sobre por qué el futbolista no juega. La modelo lanzó una crítica hacia Sampaoli al señalar que es un entrenador muy malo.

Por ahora, Vidal debe esperar hasta que finalice su contrato a finales de año para definir su futuro. Mientras tanto, está buscando opciones para continuar su carrera futbolística a pesar de las puertas cerradas en los últimos tiempos. Colo Colo no lo tiene en su radar y su bajo rendimiento no convence a otros clubes brasileños.

Fuente: La Cuarta