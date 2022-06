La Primera Muerte: Sinopsis, reparto y detalles de la nueva serie de Netflix

La primera muerte es la nueva serie de Netflix, que se estrenará este viernes 10 de junio. Se trata de una seductora historia de romance entre una vampira y una cazadora de vampiros.

Siendo una adaptación, esta serie llega de la mano de V. E. Schwab, una aclamada escritora estadounidense de fantasía. Más específicamente, de un cuento de su antología, Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite.

Es un drama romántico que revive las amadas historias de vampiros y otros seres sobrenaturales. Por si fuera poco, nos lo presentan como la típica historia de Romeo y Julieta, con la vampira y la cazadora protagonistas luchando por su reciente amor.

Sinopsis de La primera muerte de Netflix

En sus 8 capítulos veremos a Juliette, una vampira que acaba de cumplir la mayoría de edad, quien debe hacer su primer asesinato. A su vez, la cazavampiros Calíope, con la misma edad, tiene que capturar y matar a su primer vampiro.

En medio de sus misiones, se conocen y empiezan a enamorar, cambiando la idea que tenían la una de la otra. Los problemas de su unión saltan a la vista, sus familias, conocidos y amigos están claramente en contra, y no hay forma de convencerlos.

Así es cómo terminan enfrentándose a todo tipo de prejuicios, normas y peligros, para poder estar juntas. Es una serie que promete mucho para los fans del género, que habían esperado por años el regreso de este tipo de historias.

Reparto de La Primera Muerte de Netflix

Producida por Emma Roberts, “La primera muerte” cuenta con la participación de actores conocidos y talentosos. Entre ellos: