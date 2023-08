El programa de televisión «Gran Hermano» se vio sacudido por la sorpresiva renuncia de Sebastián Ramírez, lo que provocó una reacción inmediata entre los demás participantes. Uno de ellos, Constanza Capelli, expresó su tristeza por la decisión del mediático chico reality.

Una vez conocida la renuncia de Sebastián a la placa de eliminación y su posterior salida de la casona en Buenos Aires sin dar mayores explicaciones sobre su decisión, algunos participantes decidieron opinar al respecto.

Coni, en una conversación con Raimundo, dejó claro que no quería que Ramírez se fuera. Según el sitio web redgol.cl, Capelli afirmó: «Yo no hubiese querido que se vaya (Sebastián). De hecho, me siento muy mal. Hoy día en la mañana cuando se levantó me di cuenta que se iba». Además, reconoció sentirse afectada por no haber podido acercarse más a Ramírez en los últimos días de encierro.

Por otro lado, Coni reveló arrepentirse por no haberse acercado más a él: «¿Cachai? De lo que me arrepiento es quizás no haberme acercado; como que me alejé y solo lo observaba», dijo. A pesar de esto, dejó claro que poco podía hacer ante la decisión final del excompañero.

La renuncia de Sebastián Ramírez ha generado impacto en el programa y sus seguidores. Constanza relató un estremecedor episodio vivido con él dentro del reality y el polémico participante nominado tomó una drástica decisión al renunciar al encierro en Chilevisión.

Con lágrimas en los ojos, Coni recordó lo que le hubiera gustado decirle a Sebastián antes de su salida: «¿Qué le iba a decir? ¿Cachai? Como que sentí que me hubiese gustado decirle muchas cosas más. Y cuando estábamos ahí tampoco, estaba como muy petrificada, no sé. Cuando salió, me abrazó también. Fue como lo único que le dije fue te quiero, te quiero, te quiero». Finalizó diciendo «Chau Sebita, te quiero» mientras sonreía junto a Raimundo por la actitud tomada por Ramírez.