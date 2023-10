Nueva polémica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia involucra a Maite Orsini

La guerra mediática entre la ex pareja, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, ha sumado un nuevo capítulo esta semana, afectando directamente a la diputada Maite Orsini y otra mujer. En el programa Zona de Estrellas se reveló que el futbolista habría engañado a Orsini.

Según informó el editor Pablo Candia el pasado jueves, Valdivia fue visto junto a otra mujer en una discoteca del sector oriente durante la noche del 30 de septiembre. Esta noticia causó la indignación de Aránguiz quien abandonó visiblemente molesta el set del programa al no haber sido informada previamente.

Sin embargo, al día siguiente decidió hablar sobre la situación. «Esta noticia no me importa ni me concierne», afirmó. «Llevamos un año separados y él tiene derecho a estar con quien quiera», agregó dejando claro su desinterés en los asuntos privados de su ex esposo.

No obstante, luego arremetió contra Maite Orsini tildándola humorísticamente como «cornuda». Aránguiz mencionó que Orsini había dormido en su casa en Brasil utilizando sus sábanas y toallas antes de comenzar una relación con Valdivia. Además, también se mencionó a otra tercera mujer con quien supuestamente Valdivia se besó en público.

Esta nueva controversia parece alimentar aún más el fuego de discordias entre las figuras públicas involucradas y promete seguir siendo tema central en los medios de comunicación.