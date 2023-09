La expulsada más reciente de Gran Hermano, Francisca Maira, ha revelado detalles sobre su relación con Raimundo Cerda antes de entrar al reality show de CHV. Según Maira, los dos se conocen desde hace varios años y tuvieron un encuentro íntimo poco antes de viajar a la casa estudio en Argentina. Aunque aclaró que nunca hubo sentimientos románticos involucrados entre ellos.

«Yo ya estuve con él afuera. Hace varios años que lo conozco, pero nunca he sentido nada por él ni él por mí. Siempre hubo este coqueteo, pero hasta ahí», afirmó Maira después de abandonar el programa.

En cuanto al último encuentro íntimo que tuvieron, Maira declaró que fue justo antes de viajar a Argentina. «No era algo frecuente en absoluto. De hecho, la mayoría de las veces que nos veíamos era para conversar. Él siempre me admiraba mucho porque me fui muy joven de casa y he logrado muchas cosas a mi corta edad, eso siempre le llamó la atención», explicó la exconcursante.

Maira dejó claro que Cerda estaba interesado en otros aspectos de su vida: «Le interesaba reunirse conmigo porque siempre tengo proyectos y negocios en marcha y estoy buscando crecer constantemente. Nos juntábamos aquí en Santiago para discutir estos temas y realmente éramos amigos. Sí nos lo pasábamos bien juntos, no te voy a mentir, pero siempre fue una amistad y nunca algo romántico», afirmó.

Aunque también calificó su experiencia sexual con Cerda como perfecta: «Diez sobre diez obviamente», concluyó Maira en una entrevista con Publimetro.