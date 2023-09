La exconcursante de Gran Hermano, Francisca Maira, tuvo un emotivo reencuentro con sus amigos y antiguos compañeros del reality. Durante su encuentro, aprovechó la oportunidad para aclarar algunos temas pendientes con Viviana Acevedo, con quien tuvo un particular romance dentro de la casa estudio en Argentina, pero a quien también llegó a criticar públicamente.

El esperado momento ocurrió en el set de CHV, durante la clásica entrevista con los presentadores y panelistas. Allí se encontraba Lucas, Bambino, Maite, Skarleth y Vivi, esta última siendo la protagonista del cara a cara más esperado.

En las primeras semanas del programa se produjo el conflicto entre ambas participantes. En aquel entonces Francisca comentó: «¡Qué asco! No me gusta nada de ella. No me podría atraer. No es de mi gusto.» Estas declaraciones fueron conocidas por Viviana tras su eliminación.

Después de ello, Francisca regresó al programa para una actividad llamada «congelado», momento en el que decidió enfrentar a Vivi diciéndole: «Vi cosas que me decepcionaron mucho de ti» y que debían hablar.

Ante esto, la panelista Francisca García Huidobro recordó la polémica como parte de su rol y emplazó directamente a Viviana: «Dijiste que te daba asco», le recordó.

«No me acuerdo exactamente si lo dije. Nunca fue mi intención ofenderla», se defendió Viviana; sin embargo aprovechó para confesar que estaba arrepentida por sus comentarios anteriores.

En ese momento intervino Viviana desde el público, reiterando que había una conversación pendiente. A pesar de ello, confesó que tras salir del juego se sintió mal y expresó: «Siempre he dicho que la amistad prevalece por sobre todas las cosas. Si quieres seguir siendo amiga, yo feliz», según informó Página 7.