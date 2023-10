Claudia Conserva se suma a las cifras alarmantes de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, alcanzando la cifra de 5.300 casos cada año, según la Fundación Arturo Pérez López. A pesar de enfrentar este evento difícil y doloroso, la reconocida conductora de televisión no se amilanó y demostró valentía y fortaleza para superar la enfermedad. En el documental «Brava», emitido en mayo pasado, Claudia exclamó emocionada: «¡Estoy libre de cáncer! No se imaginan la alegría… estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!».

Cinco meses después del episodio que marcó su victoria sobre el cáncer, en el mes dedicado a concientizar sobre esta enfermedad, Claudia Conserva reflexiona sobre cómo eso cambió su vida en una conversación con Página 7.

La conductora destaca que ha experimentado un cambio completo a nivel personal, implementando cambios en su alimentación, practicando deporte y meditación, además de dejar de fumar. En resumen, aprendió a no complicarse por cosas insignificantes y soltó aquello que le generaba estrés o ansiedad.

Claudia resalta: «No pierdo tiempo en aquellas cosas sin solución ni comparto mi tiempo con personas que no quiero o me hacen mal», enfatizando en su conexión consigo misma y con la naturaleza como prioridades fundamentales.

Salir victoriosa del combate contra esta patología le ha proporcionado una nueva perspectiva vital y ahora aprecia cada momento sin estar dispuesta a perder segundos valiosos dedicados a asuntos intrascendentes. Su deseo es disfrutar la vida en paz y tranquilidad.

En cuanto a su carrera profesional como conductora de «Claudia Conversa», Claudia Conserva menciona que se ha sumergido en una aventura donde cada episodio le proporciona entretenimiento y busca transmitirlo a través de la pantalla. Ha aprendido a delegar en otros aspectos laborales para enfocarse en disfrutar cada instante.

La conductora destaca su capacidad infinita de asombro y cómo ha convertido su cuerpo y mente en un laboratorio donde experimenta diferentes estilos de vida. Además, encuentra alegría y bienestar rodeada de buenas vibras, compartiendo momentos con su familia, cantando, bailando, cocinando e incluso conversando con sus mascotas.

El enfrentamiento contra el cáncer le dejó una valiosa lección sobre las relaciones humanas. Claudia Conserva ha aprendido a impermeabilizarse emocionalmente ante las situaciones negativas o tóxicas que puedan surgir. Aunque reconoce que es normal sentir emociones negativas como ira o tristeza, intenta no permitir que estas afecten profundamente su vida y se esfuerza por volver rápidamente al estado de alegría. Llena de felicidad, Claudia confiesa: «Fíjate que me está resultando, y me gusta sentir y saber que puedo hacerlo».