Alicia De La Rosa – 31 de julio de 2023 a las 02:00 hrs.

Las cartas del tarot te guían en la semana que está por comenzar, brindándote consejos y orientación para superar los obstáculos que se presenten en tu camino.

Aries – El Mundo:

Esta semana lleva consigo la finalización de proyectos, ya que has logrado encontrar todas las piezas necesarias para avanzar. Es momento de aplicar nuevas estrategias y presionar para alcanzar tus objetivos financieros. No te distraigas por conflictos o chismes, mantén el enfoque en tu inversión y sé consciente de que trabajas por un futuro próspero para todos.

Tauro – La Rueda de la Fortuna:

Agosto comienza con buen pie para ti, ya que estás organizado/a para que el trabajo fluya correctamente y los negocios generen el nivel de ganancias necesario para mejorar tu economía y avanzar con tus emprendimientos. Pronto recibirás la aprobación de un préstamo que te permitirá adquirir una propiedad, brindándote la independencia requerida. Aunque a tu familia no le guste esta idea, es hora de buscar cambios radicales e iniciar una nueva etapa junto a tu pareja.

Géminis – La Justicia:

Esta semana enfrentarás decisiones complicadas en el ámbito laboral que cambiarán el rumbo de tu vida. No postergues las oportunidades presentadas ante ti, es momento ideal para independizarte, obtener una mejor remuneración y mejorar tu calidad de vida. Esta decisión será irreversible pero necesaria para resolver ciertos errores pasados. En cuanto a tu pareja, dejar atrás resentimientos y seguir adelante es la mejor opción, siempre y cuando hayas buscado el momento oportuno para resolver y asumir tus errores.

Cáncer – El Mago:

Ten cuidado esta semana con posibles obstáculos en tu entorno laboral. Alguien está esperando el menor error para quitarte lo que tanto has luchado por conseguir. Mantén el enfoque en tu negocio, ya que los frutos de tu esfuerzo serán reconocidos. Recuerda que no conviene dejarte influenciar por personas del pasado. No voltees atrás cuando tomes decisiones que cambian tu rumbo, avanza con determinación y mira hacia el futuro.

Leo – El Hierofante:

Experimentarás momentos de insatisfacción en lo profesional que te impiden avanzar. Sin embargo, algo sucederá esta semana y darás un giro necesario para brillar como nunca antes. Concentración, firmeza y voluntad serán claves fundamentales para lograr aquello que deseas. Controla tus gastos ya que aunque no te faltará dinero, tampoco te sobrará. Respecto a tu pareja, deberás buscar soluciones a sus diferencias si realmente quieres construir un futuro juntos.

Virgo – El Juicio:

Esta será una semana en la cual te encontrarás frente a una encrucijada laboral difícil de resolver pero necesaria para mejorar tus finanzas personales. Solo tú podrás tomar esa decisión tan importante debido a las circunstancias actuales en las cuales nadie más puede ayudarte económicamente excepto tú mismo/a Demuestra prudencia ante los celos ya que estos no contribuyen positivamente a una nueva relación comenzando entre ambos.

Libra – El Diablo:

Esta carta no es negativa, sino que te indica la necesidad de tener determinación y firmeza en las decisiones que ya has tomado. No titubees ni pienses que cualquier acción te hará parecer débil. Por el contrario, debes ser valiente y luchar por alcanzar la cima en tu profesión. Esta semana será de reflexiones y acciones, pero recuerda que la vida no solo se trata de trabajo, también es importante dedicar tiempo a tu pareja y encender la pasión para mantener una buena salud mental.

Escorpio – La Luna:

Es momento de activarte y moverte en el ámbito de los negocios para aumentar tus finanzas personales. No te quedes atrapado/a en tus emociones o preocupado/a si has logrado alcanzar tus metas o no. Deja eso atrás, cambia tus estrategias y avanza resolviendo los compromisos personales pendientes. Es necesario actuar en lugar de quedarse pensando sin buscar soluciones concretas. En cuanto a tu pareja, deben resolver sus diferencias y reactivar la pasión para encontrar estabilidad.

Sagitario – El Carro:

En lo profesional enfrentarás obstáculos impulsados por alguien cercano que busca evitar que brilles como hasta ahora lo has hecho. No permitas que nadie robe tu actitud positiva ni te desvie del camino hacia tus metas financieras establecidas gracias a tu propio esfuerzo. Cuida lo conseguido hasta ahora para seguir incrementando tus ganancias económicas.También ten atención si alguien del pasado regresa intentando alterar tu equilibrio emocional; pon límites porque no llegarás lejos con amores fugaces.

Capricornio – El Colgado:

Esta semana es importante que aceleres tu trabajo, ya que necesitas con urgencia descansar y tomarte un tiempo para ti mismo/a. No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional, ya que el estrés puede afectar seriamente tu salud a largo plazo. Es momento de dar prioridad a tu vida personal, ocuparte de ti mismo/a y solucionar las situaciones que te generan preocupación. Tu pareja es un gran apoyo en este momento, así que dedícale atención. Un viaje juntos podría ayudar a salvar la relación y brindarte paz mental.

Acuario – La Templanza:

Actúa con prudencia en el ámbito laboral esta semana para evitar caer en situaciones extremas o tomar decisiones negativas para tus avances económicos. Toma las cosas con calma y sé paciente y tolerante para superar los obstáculos que se interponen en tu camino hacia adelante. Recuerda que tanto tu familia como tu pareja están allí para apoyarte cuando lo necesites; deja el orgullo de lado y aprovecha su ayuda para construir un futuro mejor.

Piscis – La Fuerza:

Experimentas retrasos en tus proyectos emprendidos hace tiempo; sin embargo, durante esta semana deberás ponerte al día, organizarte adecuadamente y establecer un plan de acción efectivo para avanzar económicamente según tus deseos. Necesitarás más esfuerzo y dedicación pero gracias al apoyo de tu familia y pareja lograrás superarlo exitosamente.Te encuentras ante una lección vital: tómala como aprendizaje, corrige errores pasados ​​y sana heridas emocionales presentes.