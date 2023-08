El fundador de Democracia Vive, Daniel Andrade, ha sido cuestionado por Julio César Rodríguez en relación a su participación en el caso Fundaciones. Durante una entrevista en el programa matutino «Contigo en la Mañana» de Chilevisión, Andrade afirmó estar dispuesto a ser investigado y deseaba que el caso fuera aclarado lo antes posible.

Sin embargo, las explicaciones y excusas dadas por Andrade parecieron no convencer a Rodríguez, quien expresó su indignación por las acciones del entrevistado. El periodista señaló que Democracia Vive era un grupo político que prometía cambiar la política pero que Andrade había firmado acuerdos con personas cercanas y conocidas de su partido, además de trabajar con su ex pareja.

Incluso ante los intentos de Andrade por convencer al público de su inocencia y afirmar que Catalina Pérez no tuvo influencia en sus decisiones, Rodríguez se mantuvo escéptico. «Aunque me mire a los ojos y llore yo no le voy a creer que esto no es un tinglado para sacar dinero», declaró el periodista.

Rodríguez también confrontó directamente a Andrade sobre sus ingresos económicos y cuestionó cómo era posible ganar $426 millones sin que su pareja lo supiera. El fundador de Democracia Vive respondió afirmando que él no había recibido esos millones personalmente y explicando que estaban siendo utilizados para ejecutar un proyecto.

La investigación sobre el llamado caso Fundaciones continúa, mientras tanto Julio César Rodríguez ha dejado claro su escepticismo hacia las acciones de Daniel Andrade.