Las infidelidades de Neymar han sido un tema recurrente en el último tiempo, incluso el propio futbolista tuvo que salir a pedir perdón luego de que salieran a la luz algunas de sus relaciones extramaritales.

«Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública», fue parte de lo que escribió el brasileño en su Instagram cuando salió a la luz su infidelidad.

La esposa de Ney, Bruna Biancardi está embarazada, y hace solo una semana realizaron una fiesta en la que revelaron el género de su próximo bebé, celebración que el deportista aprovechó para también pedirle perdón a la familia.

Sin embargo, la cuñada del jugador del PSG, Bianca perdió la paciencia luego de que el futbolista usara su cuenta de Twitter para burlarse de su infidelidad, al escribir «¿alguien más?», y añadió emojis de risa. El tuit se llenó rápidamente con testimonios de mujeres joteadas por el deportista.

Bianca Biancardi considera una falta de respeto que Neymar se burle públicamente y haga bromas sobre una situación tan delicada para su hermana. Especialmente si hace días pidió disculpas públicas por sus errores.

«Podría enviarlo por WhatsApp», dijo Bianca refiriéndose al mensaje burlón del jugador. «Pero como le gusta bromear en Internet… Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas», añadió.

Finalmente, la cuñada de Neymar dejó en claro su descontento: «¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quien cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita».