Raimundo Cerda y Constanza Segovia han protagonizado fuertes y agresivas discusiones en la casa-estudio de Gran Hermano. La bailarina se molestó por los coqueteos constantes del musculoso con Francisca Maira, y afirmó que él le mintió sobre su relación con la última eliminada del programa.

El pasado lunes, volvieron a enfrentarse después de que Fran le dijera a Constanza que lo esperaba en su departamento. Sin embargo, el martes cruzaron palabras de manera más amigable, recordando los primeros días de su amistad.

El incidente ocurrió mientras ambos estaban en la cocina. «Esa avena que está ahí es mía… te la voy a prestar, te la voy a dar», dijo Cony riendo. «Es bárbaro este otro, muy bárbaro. Saca todas las cosas que son mías y después…», agregó haciendo una broma.

Luego, hicieron referencia a una posible lesión del jugador: «Pobrecito ‘Rai’, por su patita», dijo ella. «Al principio me va a molestar, pero después se me va a olvidar y me la voy hacer cagar de nuevo», respondió él.

Cabe destacar que Cony y Raimundo no habían vuelto a hablar desde el duro enfrentamiento que tuvieron en la fiesta del pasado fin de semana.

Fuente: Página 7