En el último episodio de «Zona de estrellas», la periodista Laura Landaeta presentó su nuevo libro sobre la investigación de la venta de relojes robados, donde Parived, expareja de Tonka Tomicic, figura como imputado.

Durante su participación en el programa, Landaeta reveló que tuvo una conversación con Leonardo Farkas hace una semana. El millonario aclaró varios puntos relacionados con el libro y su relación tanto con Tonka como con Parived.

«Después de hablar con él, me queda claro que es un receso permanente más que un término de amistad. No están enojados, simplemente ya no tienen contacto», contó la periodista.

Landaeta también destacó que Farkas le aseguró que no tiene ninguna vinculación con la venta de los relojes y eso era lo principal que quería aclarar.

En cuanto al vínculo entre Parived y un rabino mencionado en el libro, Landaeta confirmó que Farkas es esa conexión. En un principio negó conocer al rabino, pero cuando se le dio el nombre reconoció a la persona en cuestión.

«Farkas lo conoce y Parived también. Uno dice haberlos presentado mientras Farkas lo niega, pero al enterarse del nombre se quedó tranquilo», agregó Landaeta.

El millonario expresó su descontento hacia ese rabino e indicó: «No es uno de los rabinos que yo respeto. No me gusta que sea alguien sin sinagoga y cobre por hacer eventos».

Además, Farkas revela haber mantenido una relación cercana tanto con Parived como con Tonka. Les regalaba viajes a varios países y pagó el evento de matrimonio. Si bien hubo una situación que no le gustó y llevaron a su separación, no terminaron como enemigos, señaló la periodista.

Otro detalle relevante mencionado en el libro es que un vehículo registrado a nombre de Farkas entró al condominio de Tonka justo antes del allanamiento. El millonario aclara que el auto es suyo, pero no iba a visitarla ya que hace años no tienen contacto.

De esta manera, Laura Landaeta revela detalles interesantes sobre las relaciones entre los protagonistas implicados en la investigación de venta de relojes robados.