El exfutbolista Lizardo «Chano» Garrido contó en el programa «De tú a tú» que sus inicios en el fútbol comenzaron a los 13 años cuando se fue a probar a Colo Colo, aunque fue rechazado cinco veces. También se probó en Unión Española y en Universidad de Chile, hasta que finalmente quedó en juveniles de Colo Colo.

Fue a los 19 años cuando conoció a su esposa Myriam, con quien se casó con «las patas y el buche». Garrido dijo que le debe todo a ella en el fútbol, ya que le permitía jugar y entrenar tranquilo.

Lamentablemente, tras la muerte de su esposa recibió el diagnóstico de cáncer, algo que lo desmotivó por completo. “Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. No me da el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Miriam en la clínica. Yo sabía que esto no tiene vuelta, para mí el cáncer es muerte. Ellos me dijeron: si tú quieres esto, te lo respetamos”, comentó el exfutbolista.

Sin embargo, tras una larga lucha, recibió tratamiento de células madre de parte de su hija y logró vencer la enfermedad. Actualmente, Lizardo recibe tratamiento de quimioterapia en pastillas y se siente mejor aunque hay días en los que no se puede levantar. Afortunadamente, ya no tiene células cancerígenas en su médula. Según comentó el deportista.