Los ánimos entre Cony y Raimundo siguen bastante tensos, esto luego de que la bailarina encarara a su compañero por haberle mentido con respecto a su relación con Francisca antes de entrar a «Gran Hermano».

Ahora, nuevamente tuvieron un segundo round tras una polémica y coqueta frase que dijo la rubia antes de abandonar la casa ubicada en Buenos Aires. «Rai, te espero en mi departamento», fueron las palabras de la rubia.

Como era de esperarse y tras la nula respuesta de Raimundo, Coni desató su furia y nuevamente se fue en contra del egresado de ingeniería.

«Mentiroso», le dijo la bailarina, a lo que Rai le respondió: «Si hubiera sido tan mentiroso, me hubiera ido».

«¿Te defines por la gente? Mira tu cara, te cambió toda la actitud», insistió Constanza.

«Mi personalidad sigue igual, no me vas a romper, no me vas a hacer mostrar una persona que no soy», le aseguró el hombre. «He combatido con minas como tú, y no me vas a ganar», argumentó Rai.

Acto seguido, el participante le sacó en cara los malos tratos que había recibido de parte de ella durante el fin de semana, asegurando que «me hiciste sentir como el pi…».

En tanto, Constanza nuevamente le reiteró que sabía que él solamente se había acercado a ella y a la Pincoya por estrategia,puesto que son las favoritas favoritas,y también le dijo que estaba esperando el momento en el cual tuvieran enfrentarse en placa eliminación.