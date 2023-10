Los chilenos se encuentran indignados con la ANFP y su presidente, Pablo Milad, tras la decisión de la Conmebol de dejar fuera a Chile como sede del Mundial 2030 junto a otros países latinoamericanos.

En Twitter abundan los memes e insultos, al mismo tiempo que se exige la renuncia de Milad, ya que es considerado el principal responsable de esta exclusión.

Se desvanece el sueño mundialista de Chile: Conmebol confirma a Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes en 2030

Ante esto, Milad fue consultado por los medios. «Hemos recibido llamadas tanto de FIFA como de Conmebol respecto a la situación del país y su visión sobre el fútbol, preocupación que han tenido durante este tiempo», explicó.

«El fútbol no comenzó cuando yo asumí como presidente ni cuando mi directorio tomó posesión», enfatizó.

Y las críticas hacia Chile no solo se dirigen al ámbito deportivo. «Esto no se trata solo de una persona, sino también del Gobierno. Estamos postulando junto al Gobierno y esto significa un duro golpe no solo para mí como presidente, sino para todo el país», sentenció.

