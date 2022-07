Los gatos entienden por su nombre

Llamas a tu gato, pero todavía está acostado allí y, en el mejor de los casos, solo mueve la oreja con curiosidad. ¿Significa eso que no entiende en absoluto lo que quieres transmitirle? ¿Los gatos reaccionan a su nombre? Sigue leyendo este artículo y encuentra las respuestas a tus preguntas.

Si eres el cuidador del gato, debes haberlo llamado muchas veces, pero el gato no tiene intención de moverse de su asiento o interrumpir las cosas que estaba haciendo. Es bastante natural, ¿no? Esto puede llevar a muchas personas a creer que los gatos simplemente no reaccionan a su nombre y no entienden lo que se les dice.

A diferencia de los perros, su conocimiento del habla humana en gran medida y la capacidad de responder a ciertas palabras son bien conocidos: una vez más, los gatos y los perros se presentan en una peculiar oposición entre sí.

Sin embargo, ¿es cierto esto? ¿Los gatos reaccionan a sus nombres o realmente no entienden lo que se espera de ellos? La respuesta realmente puede sorprenderte.

¿Los gatos entienden lo que se les dice?

Los gatos son muy a menudo objeto de investigación por parte de muchos científicos que se ocupan de ellos en términos de muchas cuestiones. Una de las que más interesa a los humanos es la cuestión de si los gatos entienden lo que les estás diciendo. Es un tema probado e investigado, aunque todavía hay más informes científicos en este campo.

Entonces, ¿cuál es la respuesta que los científicos han podido establecer hasta ahora? No tiene sentido darle al gato un discurso largo y complejo, con la esperanza de que lo entienda. Ciertamente no entenderá esto, incluso si te mira fijamente y parece entenderlo todo.

De hecho, los gatos solo pueden captar palabras sueltas que les interesen de la masa de palabras que pronuncias. Y eso es a lo que responden, o no. Después de todo, los gatos están asociados con la independencia: son espíritus libres que muy a menudo siguen su propio camino y no tienen tiempo para cuidar a otros miembros de la familia.

Por lo tanto, los gatos pueden entender perfectamente lo que les dices, pero eligen ignorar intencionadamente estas palabras. Pueden optar por ignorar conscientemente algo que no quieren hacer, como levantarse del sofá en el que se sienten tan cómodos.

O, por otro lado, el gato puede optar por ignorarte cuando se siente demasiado perezoso para levantarse y acercarse a ti o cumplir otra petición tuya. Los gatos se caracterizan por una considerable independencia en la toma de decisiones, además son muy inteligentes, lo que incide en este estado de cosas.

¿Los gatos reaccionan a su nombre?

Ya sabes cómo es con las palabras individuales, pero ¿los gatos reaccionan a sus nombres? Después de todo, un nombre es algo que define a un gato. Los gatos con nombre son gatos que tienen un hogar, cuidados humanos, y el hombre es responsable de lo que ha domesticado.

Mucha gente cree que los gatos no responden a los nombres y, en el pasado, incluso muchas personas no se molestaban en ponerle un nombre a su mascota. Sin embargo, que los gatos respondan a su nombre depende en gran medida de si se lo han enseñado.

Por eso, es útil saber cómo enseñar a un gato a responder a un nombre. De lo contrario, el nombre que elijas para tu gato será solo un grupo aleatorio de sílabas que no tienen significado. Sin embargo, este enfoque no debería sorprender ya que nadie nace con el conocimiento de su nombre o la habilidad innata para responder a él.

Todo debe ser aprendido y los gatos no son una excepción. Y cuando esto suceda, la mascota podrá, plenamente consciente de que sabe su nombre y de que la estás llamando, volver a ignorarte con alegría.

Aunque, por supuesto, no siempre sucede que los gatos ignoran cuando se les llama. Recuerda que los gatos son criaturas muy curiosas que estarán felices de saber por qué se llaman y qué quieres de ellos. También pueden contar con que les suceda algo bueno cuando se acerquen.

En este sentido, mucho también depende del tono con el que llames a tu gato, ya que estos animales son muy buenos para leer las emociones de las personas. Ellos saben cuándo estás enojado o estresado, y cuando los llamas así, puede que les resulte más prudente permanecer ocultos.

Por otro lado, cuando sienten emociones positivas de ti, es posible que quieran ver por qué los estás llamando y si obtendrán algún placer de ello.

¿Cómo enseñar a un gato a responder a su nombre?

Ya sabes si los gatos entienden lo que se les dice y también sabes si un gato reacciona a su nombre: si lo aprende, lo conocerá. Por el contrario, si no tiene la oportunidad de aprenderlo, no responderá.

La relación es realmente muy simple: no reaccionarías ante un grupo de letras y sílabas que tampoco te importan. La clave, entonces, es hacer que la palabra adquiera un significado específico para el gato. ¿Cómo lograr esto?

Lo más importante es la paciencia, ya que un gato no aprenderá el significado de su nombre en un día. Es un proceso a largo plazo y lo mejor es empezar a enseñarle a tu gato el nombre elegido cuando es un gatito pequeño. Sin embargo, esto no siempre es posible.

A menudo, después de todo, adoptas un gato adulto, y tienes que ponerle un nombre de alguna manera. En este caso, el asunto puede ser más difícil, pero no imposible. Lo más importante es que el gato empiece a asociar el nombre y los momentos en que lo llamas con algo agradable.

Los gatos son glotones, por lo que es mejor usar sus nombres cuando les das comida en un tazón o cuando los alimentas con golosinas. Entonces el gato asociará que cuando usas esa palabra en particular, se asocia con algo muy agradable. Ten en cuenta que no tiene que ser solo comida, también puede ser acariciar a la mascota, jugar con ella o cualquier otra forma de darle placer.

Tus emociones también son importantes. Cuando enseñes a tu gato a responder a un nombre, no debes enfadarte ni mostrar otras emociones negativas. Tu gato responderá mejor cuando estés tranquilo, contento y relajado.

Una vez que hayas encontrado la mejor manera de enseñarle a tu gato a responder a un nombre, ten paciencia. ¿Por cuánto tiempo? Depende del gato en particular. Algunos gatos aprenden más rápido y con más ganas, otros son más resistentes, tienen malas experiencias o simplemente tienen un carácter más independiente y son reacios a aprender cosas nuevas. Sin embargo, cualquier gato con el enfoque correcto y la dedicación de tiempo y energía puede ser entrenado para responder a su nombre.