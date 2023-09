Lucas Crespo, uno de los concursantes eliminados del programa Gran Hermano en Argentina, ha realizado un llamado al público para que no voten por él, sino por su amigo Fernando Altamirano, también conocido como Bambino.

Durante la transmisión del último capítulo emitido por CHV, Lucas aprovechó la oportunidad de hablar frente a los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez para ceder su cupo a su amigo y pedir que él sea el elegido para regresar al programa.

Esta decisión se debe a que su pareja Alessia Traverso fue una de las cinco seleccionadas por sus compañeros en competencia para volver al show después de haber sido eliminada previamente frente a Scarlette Gálvez.

«Quería aprovechar este momento para pedirle a la gente que vote por Bambino. He sido testigo durante estos meses de cómo se ha comportado. Me hablaba toda la semana diciéndome ‘Cuando vayas al confesionario dile a Alessia que la amo y la extraño'», expresó Lucas. «Ahora que Alessia está dentro, creo que mi compadre merece una oportunidad para mostrar lo increíble persona que es».

Lucas finalizó diciendo: «Son una linda pareja, así que vamos todos a votar por Bambino». Ante esto, Diana le preguntó si él también le gustaría volver, pero Lucas fue sincero al responder: «Ni loco. Juego mejor afuera».

Por otro lado, Bambino también hizo un llamado a los espectadores asegurando haber aprendido de sus errores y prometiendo no cometerlos nuevamente. «Voten por mí para tener una nueva oportunidad en la casa y a los que no me quieren mucho, gracias a ustedes puedo ser una mejor persona. Me di cuenta de mis errores y prometo estar más activo», declaró.

Además de Lucas y Bambino, otros cuatro participantes (Ariel, Skarleth, Viviana y Trinidad) también pelean por un cupo para reingresar al programa.