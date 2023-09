Luis Jara sorprende en redes sociales con un nuevo aspecto rejuvenecido. El ex presentador de televisión compartió una foto en Instagram donde se puede apreciar su rostro visiblemente transformado. Aunque no ha confirmado si se sometió a algún tratamiento estético, los usuarios especulan que pudo haber utilizado botox para eliminar las líneas de expresión.

Como era de esperar, los halagos hacia el cantante no tardaron en aparecer. Sin embargo, hubo un comentario crítico que llamó la atención y al cual Jara respondió de manera singular. «¿Cuál es el secreto?»; «Cuánto bótox en esa cara»; «El bótox hace magia, señores»; «En la primera foto no te reconocí, estás muy bien, pero ya no te hagas nada más»; «Te ves regio»; «Te ves irreconocible», fueron algunos de los piropos recibidos.

Pero fue la crítica que decía: «Quién como ellos, con tanta plata se pueden estirar la cara o lo que sea» la que destacó y capturó la atención del artista nacional. Jara respondió rápidamente al usuario con un jajajá y asegurando que el procedimiento no es tan costoso.

Con su particular estilo y dejando claro su sentido del humor, Luis Jara cerró así el tema del rejuvenecimiento facial que ha dado tanto de qué hablar en las redes sociales.