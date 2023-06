La conocida cantante Madonna fue ingresada el pasado sábado a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Nueva York debido a una grave infección bacteriana, según confirmó su representante, Guy Oseary. Como resultado, la artista ha cancelado su próxima gira que estaba programada para comenzar el 16 de julio en Canadá.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia de Madonna han informado a CNN que la estrella se encuentra en una mejoría considerable. Se ha reportado que Madonna ya ha recibido el alta médica y se dirigió a su casa en Nueva York en una ambulancia privada.

Aunque no se han hecho declaraciones oficiales por parte del representante o la familia, medios como Page Six han sugerido que se le habría retirado el tubo de ventilación el martes pasado. Sin embargo, esta información no está confirmada.

Un allegado también reveló a los medios que durante un tiempo no se sabía qué rumbo tomaría la situación y que incluso la familia había comenzado a prepararse para lo peor. «En algún momento pensamos realmente que íbamos a perderla», comentó.

La salud de Madonna sigue siendo motivo de preocupación para sus seguidores y seguramente habrá más detalles disponibles pronto.