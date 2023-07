Maite Orsini, conocida figura pública, ha estado en el centro de una serie de escándalos en los últimos meses. Uno de los principales se relaciona con su vínculo con el futbolista Jorge Valdivia y los constantes ataques que ha recibido por parte de Daniela Aránguiz. Ante esta situación, Maite Pascal, madre de la artista, compartió cómo han vivido estas polémicas en el ámbito familiar.

En una entrevista con LUN, la cantante expresó: «Como madre es angustiante ver a tu hija tan expuesta mediáticamente y saber que eso no le hace bien. Es difícil aceptar que tu hija sea tema de conversación para todo el mundo».

Pascal ha brindado un apoyo emocional incondicional a su hija y la animó a despejar su mente. «Le he recordado constantemente que la amo y estoy aquí para lo que necesite», agregó la actriz.

La madre de Maite Orsini reconoció que uno de los momentos más difíciles para su hija fue cuando salió a la luz este escándalo y se vio envuelta en el polémico «telefonazo» junto con las declaraciones posteriores hechas por la ex esposa del futbolista.

La mamá de la parlamentaria comentó: «Creo que al principio sintió la necesidad de retirarse un poco hacia adentro. En ese momento no se habla ni se pone en palabras nada porque uno está procesando lo que está ocurriendo. Luego llega el momento en el cual dices ‘necesito un poco de cariño'».

Maite Pascal cuestionó a aquellas personas que hablan libremente sin saber el daño que causan. «Me pregunto si esas personas que hablan con tanta libertad no tienen hijos. ¿No piensan en cómo les afectaría a ellos como padres si hablaran de sus hijos de la misma manera? No veo televisión y me doy cuenta de que todavía hay muchas personas que se divierten hablando sobre los demás. Qué lástima por ellos, qué triste es su vida», concluyó la actriz.

En resumen, Maite Orsini y su familia han enfrentado las críticas de manera unida y han demostrado estar presentes para apoyarse mutuamente en medio de estos difíciles momentos.