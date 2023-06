El pololo de Maite Phillips, una de los 18 participantes del recién estrenado reality Gran Hermano en Chilevisión, fue advertido sobre las insistentes declaraciones de la estudiante durante el inicio del programa.

Desde el comienzo, la joven de 22 años mencionó a Julio César Rodríguez que dejó a su pololo en casa y que confía en que no le será infiel durante su estadía en el encierro. Sin embargo, Maite aseguró haber dejado claro a su pareja que está siendo observada por todos.

«Estoy pololeando, confío en él. Que sepa que, aunque no estoy afuera, lo estoy mirando», afirmó la universitaria. Además, aprovechó para pedirle a sus amigas estar siempre alerta respecto al comportamiento del joven. «Seamos sororas y me ayudan a mirarme a Tomás para asegurarnos de que se porte bien. Lo quiero totalmente vigilado. Si lo ven entrando al baño me mandan una foto, quiero saberlo todo», dijo Maite.

Una vez instalada en la casa estudio y por si quedaba alguna duda para Tomás, Maite volvió a enviarle un mensaje desde Gran Hermano. Durante una conversación con Hans Valdés en el patio de la casa estudio sobre los desafíos que enfrentan las parejas cuando uno ingresa al reality show, ella le recordó: «Tú tienes cámaras viéndome a mi pero yo voy a tener miles de ojos allá afuera viéndote a ti. Así que cuídate porque te están observando y te pueden acusar».

La futura ingeniera comercial reiteró esta advertencia al decir: «Si no te portas bien, te van a acusar. Así que…». De esta manera, Maite dejó claro a su pareja los riesgos de su participación en el programa.

En la imagen adjunta se muestra a Maite Phillips junto a Hans Valdés en el Gran Hermano.

