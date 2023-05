El popular cantante de reggaetón, Maluma, no solo sabe deleitar a sus fans con su música, sino también con su irresistible atractivo físico. En una de sus más recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el artista dejó alborotados a la audiencia al lucir un trabajado «six pack» y prescindir de su camiseta en la fotografía.

Con estas provocativas imágenes, Maluma desencadenó un furor sensacional entre sus seguidores quienes no dudaron en elogiarlo por lo bien que luce y pedir por más imágenes similares. Al parecer, durante los últimos tiempos el colombiano se ha mostrado más liberal que nunca antes.

Sin duda alguna él sabe muy bien cómo cautivar a su público pues día tras día demuestra ser todo un modelo digno de admirar. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del posteo completo en su cuenta oficial.