Este viernes Marcela Vacarezza será invitada, junto a su esposo el animador Rafael Araneda, a una nueva edición del programa «Podemos Hablar», transmitido por Chilevisión.

Durante su participación, la comunicadora relatará varios episodios de su vida personal y familiar, entre los que destaca el revelar que fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente. Este incidente ocurrió durante unas vacaciones en la playa cuando ella tenía solo 14 años.

«Solía ir siempre a Papudo y me encantaba nadar, especialmente cuando no había nadie. Me llevaba mi sweater, mi libro y me quedaba hasta tarde, alrededor de las 20:30 o 21 horas. Un día estaba con mi hermano y le dije que necesitaba ir al baño», comenzará su testimonio Marcela.

El abuso sexual que sufrió Marcela Vacarezza

«Yo tenía 14 años y él alrededor de 24. Cruzamos la calle hacia donde está el puesto del guatón de los churros, y mi hermano le dice que yo necesitaba un baño. Él respondió diciendo que me acompañaría. ‘Sígueme’, me dijo mientras señalaba dónde estaba el baño. Yo abrí la puerta y él cerró detrás mío. En ese momento pensé ‘oh no, algo malo va a pasar'», agregará la psicóloga según información entregada a Publimetro.

«Andaba en bikini con mi sweater cubriéndome un poco. Me tocó completamente por detrás; me tomó con fuerza y me empujó contra la puerta. Era un hombre repugnante y obeso». Levanté la rodilla y le golpeé el medio cuerpo, se corrió y yo escapé», relatará sobre el abuso.

Marcela Vacarezza recordará las circunstancias en las que ocurrió este hecho y cómo, debido a su juventud, continuó desenvolviéndose en el balneario y la vida familiar después del ultraje.

«Llegué donde mi hermano y me preguntó ‘¿cómo te fue?’ Yo le respondí ‘bien… todo bien… no pasó nada’. Es una tontería de niña no querer contarles a tus padres por temor a arruinar el verano, a que no te permitan salir más. Ahora lo cuento porque espero que mis hijas, si les pasa algo así, confíen en mí para contármelo», evaluará retrospectivamente.

Durante su participación en este programa de televisión, Marcela reflexionará sobre la difícil experiencia vivida durante su adolescencia y llegará a conclusiones sobre los abusadores.

«Guardé esto toda mi vida y seguir viendo a este hombre repugnante durante los años siguientes fue atroz. No tengo ninguna duda de que ese viejo cerdo lo hizo con otras personas. Si no hubiera reaccionado como lo hice, podría haber sido mucho peor. Cuando uno guarda silencio, el sinvergüenza se sale con la suya; uno es la víctima. Uno piensa ‘es mejor guardarlo y seguir adelante’, pero ahí está él… y seguro lo hizo con otras personas», sentenciará Marcela.