María Gracia Omegna será una de las protagonistas destacadas en la próxima entrega de «La Divina Comida», programa televisivo que se emitirá en horario estelar por Chilevisión este sábado. Durante su participación, la actriz abordará el tema de su maternidad y hablará sobre su hija Anka, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela.

«Ha sido la experiencia más radical en mi vida», comentó Rodríguez según lo recogido por Página 7. Además, expresó que siente que después de convertirse en madre, hay un antes y un después irreparable.

Omegna también compartió que se siente muy identificada con su hija: «Se parece mucho a mí. Ha sido como un ejercicio para reencontrarme con mi niña interior. Tiene tres años y medio y es muy expresiva emocionalmente», explicó la actriz.

Sobre el origen del nombre Anka, María Gracia reveló que significa «águila de los Andes». Sin embargo, contó entre risas que la inspiración surgió cuando Gonzalo vio «Dora la exploradora» con sus hijos y escucharon hablar del nombre Anka durante la película.

«A Gonzalo obviamente no le gustaban ninguno de mis nombres hippies. Me dijo ‘acabo de ver ‘Dora La Exploradora’, Anka’, me dice ‘significa águila de los Andes'», relató Omegna. Curiosamente, ambos tienen tatuajes similares representando águilas: él en las costillas y ella en el empeine. Por lo tanto, concluyeron que Anka era un nombre perfecto para su hija.