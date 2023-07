La reconocida actriz española María Pedraza ha estado disfrutando de unas lujosas y paradisíacas vacaciones en las últimas semanas. La talentosa intérprete, quien ha destacado en exitosas series de Netflix como La casa de papel, Élite y Toy Boy, dejó a todos sin aliento al lucirse con un impresionante bikini desde la playa, generando una ola de comentarios en Internet.

María Posó muy coqueta vistiendo un elegante traje de baño celeste con estampado de ojitos. Completando su look, llevaba un piercing en la nariz y unos llamativos lentes almendrados. Su característica cabellera ondulada ondeaba al viento mientras disfrutaba del sol y la arena.

María siempre se muestra al natural y esto causó revuelo entre sus seguidores quienes no dudaron en llenarla de elogios creativos en los comentarios. «Madre mía, María que no eres el sol, pero quemas», «Nada me hace más feliz que ver tus fotos asesinas» y «Más fuerte que la inflación en Argentina» fueron algunas de las reacciones ante su impactante imagen.

La publicación recibió más de 200 mil likes hasta el momento.

En resumen, María Pedraza continúa deslumbrando a sus fans con su belleza e estilo únicos mientras se encuentra disfrutando del merecido descanso. Un verdadero ícono del entretenimiento que deja a todos boquiabiertos con cada aparición pública.