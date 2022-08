En el último capítulo de El Discípulo del Chef, Marisol Piérola protagonizó un nuevo día de furia. Como participante del programa de Chilevisión, amenazó con salir del espacio luego de ser nominada por Carolina «China» Bazán, capitana del equipo azul.

Marisol, no pudo hacer dulces de acuerdo con las órdenes de la chef y, por ende, fue la elegida por Bazán para la nominación del duelo de eliminación.

Luego de la nominación, la concursante estalló de ira y amenazó con abandonar el programa debido a la situación.

“Siempre es lo mismo, soy la única nominada. Siempre voy a ser yo. No voy a opinar nada y no voy a decir nada. Voy a la pelea no más, voy a tratar de salvarme… me voy, todos mis compañeros están picados conmigo. ¿Sabes por qué? Estrategia, quieren sacar a la mejor”. Fueron las palabras de Marisol Piérola al final del programa El Discípulo del Chef de Chilevisión.