Maura Rivera, reconocida ex participante del programa Rojo, ha respondido a través de Instagram a un seguidor que le consultó sobre la naturaleza de su nariz y si había sido sometida a una intervención quirúrgica. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la bailarina decidió aclarar cualquier duda al respecto.

«De Rojo que te sigo y siempre he tenido la duda, ¿te operaste la nariz?», fue la pregunta directa del seguidor. Ante esto, Maura Rivera demostró su característico buen humor y tranquilamente afirmó que su nariz es completamente natural, sin ninguna clase de intervención.

«Me lo voy a tomar como un piropo porque si me sigues de ‘Rojo’, te darías cuenta de que yo jamás me he tocado la nariz», expresó Maura en respuesta al seguidor. Sin embargo, reconoció que hubo un momento en el pasado en el cual su nariz lucía diferente.

«Siempre he tenido la misma nariz, excepto cuando era una bebé y tenía un puntito de nariz (…) mi hija heredó mi nariz», reveló Maura. También afirmó haber recibido muchas preguntas acerca de este tema y reiteró que no se ha realizado ninguna cirugía nasal.

«No le he hecho absolutamente nada a mi nariz. Me siento bendecida por ello», concluyó Maura Rivera según informes del medio Alfombra Roja.