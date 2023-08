En un reciente episodio del programa de TV+ «Sígueme y te sigo», el panelista Mauricio Israel declaró que Cathy Barriga y su esposo Joaquín Lavín Jr. estarían separados, después de que Anita Alvarado lanzara la bomba sobre su supuesta ruptura.

«Según lo que sé, ella sigue legalmente casada. Eso fue lo que ella aclaró. Pero lamentablemente, no le creo a Cathy», comentó Israel, quien también es animador del programa deportivo «Círculo Central».

Israel aseguró haber recibido un mensaje durante el fin de semana de parte de una vecina llamada ‘Chepa’, quien le informó que Lavín había asistido al cumpleaños de su hijo pero se había ido rápidamente debido a que ya no están viviendo juntos.

Según Israel, esta separación no sería algo reciente, sino que habría ocurrido hace meses atrás. «Hay una separación efectiva desde hace unos siete u ocho meses atrás. Anita Alvarado no se equivocó al decir eso porque ellos no están divorciados», agregó.

Finalmente, Israel expresó su pesar si es cierto el quiebre matrimonial entre la pareja: «Si esto es verdad, qué pena, porque ellos se llevaban muy bien y siempre parecían muy unidos. Debe haber ocurrido algo muy serio para que tomaran esa decisión».

Por otro lado, días antes Anita Alvarado afirmó en Instagram Live que Cathy Barriga se había separado de su esposo Joaquín Lavín Jr., provocando controversia en los medios rosa. Ante esto, Barriga respondió en el programa Me Late Estelar emitido por Zona Latina, diciendo: «No voy a responder a lo que la señora Alvarado dijo. Pero el rumor de separación proviene de otra fuente… yo no he tenido ninguna alteración en mi estado civil… estoy casada».