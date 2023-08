En el último episodio de Sígueme y te sigo, Mauricio Israel se mostró emocionado al hablar sobre la nostalgia que siente por su hija. Durante el programa, se discutió la difícil situación que está atravesando Mario Velasco, quien recientemente tuvo que dejar a su hija en Miami para vivir junto a su madre, Carolina Mestrovic.

«Para Mario tiene que ser tremendamente difícil», comentó Israel al inicio de sus declaraciones. El panelista destacó la buena relación que el animador ha tenido con la madre de su hija, lo cual le ha permitido criarla de manera saludable.

Después de referirse a la relación entre Velasco y su hija, Israel se mostró conmovido al reflexionar sobre la compleja situación personal que enfrenta con su propia hija y ex pareja. «Y si él tiene ese dolor… yo empatizo con esa pena, porque bueno… a mí me gustaría que me pasara algo parecido», declaró emocionado.

El panelista admitió haberse emocionado debido a lo mucho que extraña a su hija, ya que según él es un cloncito de sí mismo. Sin embargo, decidió no ahondar más en el tema y prefirió continuar hablando sobre Mario Velasco.

En conclusión, Mauricio Israel expresó sus sentimientos públicamente sobre extrañar mucho a su hija en una emotiva intervención durante Sígueme y te sigo.