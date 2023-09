MG Motor presenta oficialmente el MG RX5, su nueva generación de SUV C. Con un lanzamiento destacado el 25 de septiembre en Santa Cruz, este modelo se ofrece en tres versiones (1.5 MT COM, 1.5 DCT COM y 1.5 DCT LUX) que combina elegancia y dinamismo.

El MG RX5 es reconocible por su distintivo diseño característico de la marca. Esta nueva versión presenta una imagen actualizada y una mayor incorporación de tecnología, siguiendo la línea de diseño actual y manteniendo el alto nivel de equipamiento que MG ha ofrecido.

«Hemos escuchado las necesidades del mercado y buscamos brindar un compañero adventurero con más tecnología, seguridad y tamaño familiar», comenta Héctor Illanes, Sub Director de Ventas de SAIC Motor, fabricante y representante de MG Motor en Chile.

En cuanto a su diseño exterior se destaca una amplia parrilla frontal renovada con detalles cromados horizontales en la versión tope de línea que le dan un aspecto elegante y deportivo. Además cuenta con nuevo estilo en el capó, parachoques delantero con doble labio y luces LED tanto delanteras como traseras.

En perfil resalta su longitud total alcanzando los 4.571 mm junto a sus nuevas llantasde18′′y19′′conneumáticosMichelinPS4 para proporcionar resistencia maniobrabilidad equilibrada gracias a sus ejes espaciados a lo largo d e2708mm

En la parte posterior se destacan elementos comoel alerón «Twin-Aero»,una tira cromada horizontal ubicada en la puerta del maletero ysus nuevos focos traseros con luces LED de aspecto futurista.

En el interior se encuentra una cabina envolvente que brinda sensación de amplitud y comodidad. Los asientos delanteros y traseros son bicolor perforados para mejorar la sensación deportiva y aumentar el confort de conducción. Asimismo, cuenta con una palanca de cambios electrónica ergonómica envuelta en cuero perforado plateado cromado que ofrece un excelente agarre para una conducción cómoda y segura.

En cuanto a tecnología, el nuevo MG RX5 incorpora una pantalla táctil de 14,1″ con botones de control rápido en ambos lados, transmitiendo un aspecto sofisticado. Además cuenta con un panel virtual de 12,3″ que incluye monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). En su versión DLX también dispone cargador inalámbrico inclinado a 20° para facilitar la recarga del celular. Además tiene cuatro puertos USB: dos frontales y dos traseros.

En términos mecánicos todas las versiones del SUV tienenuna potencia aumentada hasta los168 hp junto a275 Nm d etorque logrando acelerar desde 0 hasta los100 km/h en solo9,4 segundos alcanzandoe lavelocidad máxima d e190 km/hcon transmisión doble embrague(DCT)de7 velocidadesq ue mejora la eficienciay ofrece cambios rápidos ys uavesd e marcha.

En cuanto a seguridad este modelo cuenta cons eis airbags encuajota pposicióntrayendo consigo ocho funciones adicionalesdeseguridad entrelasque se destacanlos frenos Antibloqueo (ABS), Distribución de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia Electrónica de Frenado (EBA) así como el Programa Anti Rodaje (ARP) y el Control de Frenado en Curva (CBC). Además dispone dec uatro cámaras granangularque ofrecen una visióncompleta del entorno del vehículo facilitandoello estacionamiento.

El MG RX5está disponible en Chile en diferentes colores como azul, beige, blanco, negro y grafitoy su precio varía entre los$15.990.000 CLP y $18.990.000 CLP dependiendo de la versión incluyendo bonosy opcionesde financiamiento