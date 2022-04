Misión Imposible 7 ya tiene título oficial y su trama estará dividida en dos partes 

in

El título de Misión Imposible 7 fue desvelado en la CinemaCon de este año. El evento tuvo lugar entre el 25 y el 28 de abril.

Según los avances realizados por Paramount, la popular franquicia protagonizada por Tom Cruise, seguirá la tendencia popular de separar la película en dos partes. La primera mitad de la séptima película se titulará en inglés: Mission Impossible: Dead Reckoning Part One.

Titulo de Misión Imposible 7 para Latinoamérica y España

El título oficial para Latinoamérica y España aún no se conoce, pero si la traducción del título se realiza respetando el sentido que tiene en inglés, sería algo como ‘Misión Imposible: Ajustes de cuentas – primera parte’. No obstante, el punto más esencial es precisamente el hecho de que la trama se desarrollará en dos mitades, y que el final no se conocerá hasta la octava película, que es lo más importante.

Esta segunda parte ya está en producción, según anunció Paramount a los medios de comunicación. Esto se debe a que Dead Reckoning tardó tanto en llegar a los cines como consecuencia del brote de covid-19 que el estudio ha preferido empezar a grabar la secuela antes de lo previsto para evitar más retrasos.

Aparte del mítico Tom Cruise nuevamente en el papel principal como el agente Ethan Hawke, en las nuevas entregas de la franquicia de Misión Imposible veremos otras caras conocidas de las anteriores películas, como Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Ving Rhames. Por otra parte, Hayley Atwell (Agent Carter) y Pom Klementieff (Guardianes de la Galaxia Vol. 2) son algunas de las nuevas caras que se unen al elenco, al igual que Shea Whigham (Joker).

Fecha de estreno de Misión Imposible 7

La séptima película de Misión Imposible, cuyo estreno estaba previsto inicialmente para 2021, se estrenará ahora el 14 de julio de 2023. La fecha de estreno de la segunda parte está fijada para el 28 de junio de 2024.