En un reciente episodio de Gran Hermano Chile, la concursante Mónica Ramos sorprendió a los seguidores del programa con sus declaraciones dirigidas a Constanza Capelli. Durante una conversación, Mónica afirmó contundentemente: «Yo no quiero que se vaya ninguno de mi pieza». Estas palabras tenían como objetivo mantener la armonía en su grupo de convivencia compuesto por Coni, Rai y Pincoya.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que Mónica agregó posteriormente: «Creo que ya sería lo último que me tocara votar por alguno de nosotros, pero no quiero. Nunca he votado por uno de la pieza». Esta afirmación generó una reacción inmediata en los seguidores del programa al recordar que Mónica había votado contra Coni al menos una vez anteriormente.

La reacción de Coni ante esta declaración fue tranquila, destacando la unidad del grupo como compañeros de habitación. Sin embargo, advirtió a Mónica que si compartiera la pieza con otros participantes se daría cuenta del valor de sus actuales compañeros.

La afirmación realizada por Mónica ha sido considerada por algunos como una «mentira piadosa», lo cual ha dejado a los fanáticos cuestionando su sinceridad y compromiso con sus compañeros de pieza.