Mónica Ramos, concursante de «Gran Hermano», ha concedido sus primeras declaraciones tras su eliminación del programa. Durante una entrevista transmitida por Chilevisión, Ramos compartió su experiencia en el reality y reveló detalles sobre su relación con Jennifer Galvarini, conocida como la ‘Pincoya’.

«Fue un sueño cumplido, un sueño maravilloso. Lo pasé muy bien, me sentí acogida y querida», expresó Ramos al definir su paso por el programa.

Además, la participante reveló que hacía mucho tiempo tenía deseos de teñirse el pelo de morado pero que no se había atrevido hasta ahora. Según sus palabras: «Me lo he teñido rojo y amarillo antes, así que pensé: ¿por qué no? Me faltaba el morado».

Ramos también habló sobre su relación con la ‘Pincoya’, admitiendo que tuvieron algunos desacuerdos pero lograron resolverlos. «Ella tiene sus costumbres que yo casi no entendía muy bien. Tuvimos un problema una vez, pero lo solucionamos», afirmó.

La concursante recordó una conversación reciente con Jennifer en la cual le dijo que la recordaría con cariño a pesar de las diferencias entre ellas. Además, confesó extrañar especialmente a Hans dentro del programa.

En cuanto a quién no echará de menos del reality show, Mónica fue sincera al mencionar a Jennifer sin dar más detalles al respecto.

Con estas declaraciones se cierra un capítulo en la participación de Mónica Ramos en «Gran Hermano» y deja abiertas las expectativas sobre cómo será su vida fuera del programa después de esta experiencia.