El conflicto generado por el embarazo de Carol (Octavia Bernasconi) y Nacho (Oliver Borner) sigue desatando tensiones tanto entre ellos como en los personajes de la exitosa teleserie «Como la vida misma» de Mega.

La decisión de Carol de seguir adelante con su embarazo ha sido fuertemente rechazada por Nacho, quien insiste en que aborte. En el último capítulo emitido el martes 29 de agosto, vimos cómo Nacho llamó a Carol después de enviarle varios mensajes sin recibir respuesta.

Durante la llamada telefónica, Nacho le preguntó si había tomado las pastillas para interrumpir el embarazo, a lo que ella respondió negativamente y le pidió que dejara de insistir, ya que su bebé nacerá. Ante esto, Nacho recriminó duramente a Carol diciendo: «¿Hasta cuándo vas a seguir con eso, Carol? Esto no es solo tu decisión, estás decidiendo por los dos».

A pesar de las amenazas directas por parte de Nacho al decirle «Carol, tú sabes que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados ante esto», la joven reafirmó su postura y dejó claro que no va a abortar.