Por Martín Toro

23 de septiembre 2023 a las 17:14 hrs.

Lo que comenzó como una simple aclaración, terminó en polémica. Naya Fácil se volvió a referir al episodio de la campaña de la serie “Sex Education” de Netflix, la cual estaba contemplada para ella, pero terminó siendo grabada por Fran Maira, la participante de “Gran Hermano”.

Un rumor comenzó a sonar en Twitter el cual señalaba que Naya era la protagonista original de la campaña publicitaria, por lo que la joven salió a confirmar la información, y más que nada, a preguntar cómo supieron que ella tuvo esas negociaciones, considerando que nunca lo había mencionado.

Por su parte, Fran declaró que “no tenía idea, pero la verdad es que creo que acá no es una competencia, todos tenemos luz para brillar. Creo que da lo mismo la primera, segunda tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix yo grabé. Pero hay luz para todas.”

“Nunca hablé mal contra ella”

Esta noticia le llegó a Naya Fácil y recibió comentarios mala onda a propósito de esto, por lo que se refirió a esto en sus historias de Instagram. “Yo jamás dije q ue una era más q ue otra p ara br illa r . To dos ten emos nuestras propias virtudes . Nun ca fue nada contra ella , yo no lla conoz co , nev er lla he v isto ni na da”, comenz ó.

“Mi acl ara ci ón fue porque yo vi mi nombre en Twitter , y d e qu e est aban h ab lan do de m í. Ent o nces , yo q ue rí a acl arar quién sac ó mi nombre al bai le en esa campaña la hist oria , lo hizo la mis ma prod ucci ón , porque ob vita ment e qui eren más mar keti ng por que quiz ás est a chi ca n o le dio sufici ente lo que es per aba n, p or algo s acaron mi nombre, ¿por qué no se quedaron piol a solo?”, continu ó.

“Nunca hablé mal contra ella , que diga : ‘hay, pero qu e todos ten emos luz par a br illa r ’ está bien , nadie l e está diciendo lo contr ar io ”, señ aló . De igu alf orm a, les d ijo a los segui dor es de F ran q ue no t enían por qué tr atarla mal ni den igrarl