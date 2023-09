La famosa influencer de las redes sociales, Naya Fácil, se ha visto sorprendida esta mañana al descubrir que casi todas sus cuentas de Instagram han sido misteriosamente eliminadas. Este incidente resulta aún más sospechoso debido a que Naya había estado anunciando una importante noticia para este viernes.

La joven informó a sus seguidores sobre esta situación a través de la cuenta de su automóvil, «la facilona», y encontró el asunto bastante extraño, como si alguien hubiera saboteado sus tres cuentas.

«Todo esto me parece muy sospechoso», dijo. «Debo admitirlo públicamente, justo hoy tenía una sorpresa preparada para compartir en mis cuentas. Mi cuenta ‘Naya Fácil oficial’ estaba verificada para evitar este tipo de problemas», agregó.

«Es increíble que hayan eliminado esa cuenta. Yo cuido mucho mis perfiles, todos saben que no publico contenido inapropiado o provocativo que viole las normas comunitarias de Instagram», señaló Naya.

«Además, el hecho de que hayan eliminado las tres cuentas juntas indica claramente que alguien me tiene mucha mala voluntad…», continuó la influencer molesta. «Alguien envidioso sabía lo que estaba preparando y decidió eliminar las tres al mismo tiempo».

Naya expresó su frustración por esta situación y sugirió que alguien pudo haber pagado para borrar sus cuentas: «Creo firmemente que alguien hizo esto con malicia. No puede ser solo un reporte el motivo detrás del cierre simultáneo de mis perfiles; nunca he compartido contenido ilícito y ayer estuve todo el día en pijama… Esto huele a una trampa de alguien que me tiene envidia».

A pesar de todo, Naya no se dejó vencer y afirmó que su anuncio se realizará de todas formas, ya que es algo importante y formal. Pidió a sus seguidores que corrieran la voz y aseguró que grabará los videos con la misma emoción como si estuviera transmitiendo en vivo.