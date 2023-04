La famosa influencer Naya Fácil compareció hoy ante una audiencia final en el juicio que enfrentaba por ultraje a objetos y lugares de culto, tras un incidente ocurrido en una iglesia en Caldera en 2019.

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil informó a sus seguidores que el juez dictaminó su libertad, a condición de que mantenga una conducta intachable por al menos un año. Mostrando una actitud desafiante, dijo: «Este pechito aquí está en libertad. Salí limpia, sin multa, sin disculpas públicas porque ya he dado demasiado. No hay para que mas». Comentó.

Además, según su relato, el magistrado y la Iglesia le habrían otorgado el perdón. «Según el magistrado y la Iglesia, Dios me perdonó. No lo digo burlón, eso me lo leyeron literalmente. Dijeron que ellos no me harían nada porque merezco el perdón de Dios y de la Iglesia. Así que estoy perdonada por Dios. Dios perdona todo y bueno, yo antes hacía muchas cosas locas», concluyó la influencer.