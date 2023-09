Las negociaciones entre el sindicato de actores SAG-AFTRA y varias compañías importantes de la industria de los videojuegos, como Disney, Activision, Insomniac Games, Electronic Arts, Warner Bros., Epic Games y Take-Two Interactive, se encuentran en un punto muerto. Según el sindicato, las partes involucradas no han logrado alcanzar un nuevo acuerdo para los medios interactivos. Esta falta de consenso ha creado incertidumbre y aumenta la posibilidad de una nueva huelga en este sector.

En un comunicado emitido en su página web el 28 de septiembre, el gremio de actores anunció que «SAG-AFTRA y los empleadores de videojuegos concluyeron las negociaciones programadas para el Acuerdo de Medios Interactivos. No se llegó a ningún acuerdo y el actual seguirá vigente mientras las partes hacen los esfuerzos finales para llegar a un acuerdo».

Se llevó a cabo una votación esta semana en la que se autorizó una huelga contra la industria del videojuego con un 98,32% de votos a favor por parte del gremio. Sin embargo, la participación fue del 27,47%. Estos resultados no implican necesariamente que se lleve a cabo automáticamente una protesta inmediata; no obstante, otorgan facultades a los negociadores del sindicato para iniciarla si las conversaciones no avanzan. A medida que persista la falta de un nuevo acuerdo, aumentará la probabilidad de una huelga.

Esta situación podría tener repercusiones significativas y afectar directamente a juegos destacados como «Suicide Squad: Kill the Justice League», «Marvel’s Wolverine» y «Grand Theft Auto 6». De igual manera, los lanzamientos del próximo año podrían enfrentar obstáculos potenciales. En cuanto a los juegos planeados para 2023, es probable que no se vean tan afectados debido a que ya han concluido su desarrollo de manera efectiva.

Esta no es la primera vez que la industria de los videojuegos se enfrenta a una huelga. Durante una protesta que tuvo lugar entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, juegos como «LEGO Marvel Super Heroes 2» y el primer capítulo de «Life is Strange: Before the Storm» experimentaron cambios en su elenco vocal. Una nueva huelga podría generar situaciones similares.